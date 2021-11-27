Черноморец подходил к игре на 13-й строчке (стыковые матчи за прописку в УПЛ), поэтому очки для подопечных Мороза были крайне необходимы. Десна же располагалась в середине таблицы. Черниговцы значительно отдалились от зоны еврокубков, но и по поводу вылета им не стоит волноваться.

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Команды медленно входили в игру, ближе к середине тайма темп увеличился, атаки все чаще происходили с обеих сторон. Открыли счёт гости. После подачи с углового на дальней стойке оборона Черноморца оставила без опеки Андрея Тотовицкого, который легко перевел мяч в пустые ворота.

Пропущенный гол заставил хозяев очнуться. До свистка на перерыв футболисты Черноморца имели несколько хороших возможностей выровнять положение. Ванат, Смирный, Агавимян пробивали, а последний попал в штангу. Отдыхать Десна ушла при минимальном преимуществе в счете.

Старт второго тайма дал понять, что черниговцы постараются удержать победу массивной обороной, а одесситы – пройти эти защитные редуты. Силы оставляли хозяев ближе к финальному свисту, и Денис Безбородько даже наказал Черноморец еще одним голом, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда. Все же черниговцы добились желаемого результата – 1:0.

Победа позволила Десне временно подняться на 6-е место, пока главные преследователю еще не сыграли свои матчи. Черноморец с 11 зачетными баллами остался 13-м. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне одесситы еще ни разу не радовали своих болельщиков победой в домашнем матче.

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