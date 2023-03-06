Осасуна и Сельта в рамках заключительного матча 24-го тура Ла Лиги победителя не выявили. Отчёт читайте на "Футбол 24",

Поединок в Памплоне между Осасуной и Сельтой имел важное значение для обеих команд. Хозяева в случае победы догнали бы Райо Вальекано, который шел на седьмой позиции, а вот гости боролись за выживание. От зоны вылета их отделяли всего два очка.

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Ответственность давила на команды, что вылилось в очень скучный поединок. По показателю ожидаемых голов до 88-й минуты команды не смогли наиграть даже 0,5 xG, причем во втором тайме долгое время вообще ничего не происходило. Памплонцы имели 0,01 xG, галисийцы – 0,06.

На 89-й минуте Осасуна могла вырвать победу: Мой Гомес выполнил навес из глубины на правый угол вратарской, Кике Барха сбросил мяч Ибаньесу, а тот головой пробил с нескольких метров – Вильяр парировал! Наказать соперника за расточительство Сельта не сумела, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Осасуна продолжила беспроигрышную серию в домашних матчах против Сельты в Ла Лиге в XXI веке (3 ничьи, 2 победы), причем в четырех встречах наваррцы сыграли на ноль. Вряд ли это успокоило Ягобо Арасате – памплонцы остались в двух очках от зоны Лиги конференций. Галисийцы оторвались от тройки аутсайдеров всего на три зачетных балла.

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