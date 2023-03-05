Реал Кастилья уже на 5 минуте повел в счете благодаря голу Ноэла Лопеса. Игра шла к минимальной победе мадридцев, но после выхода на поле Романа Зозули на 79 минуте ход поединка резко перевернулся. Давид Родригес на 88 минуте сравнял счет.

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А уже в компенсированное время Роман принес победу своей команде. Зозуля забил в своей фирменной манере: подстроился под подачу со штрафного и головой переправил мяч в ворота. Этот гол на 90+4 минуте принес победу Райо Махадаонде над Реалом (хотя и только Кастильей) и позволил подняться на 8 место.

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