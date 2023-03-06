Барселона не без проблем победила Валенсию (1:0). Одной из них стал конфликт между звездами атаки.

Барселона вела в счете 1:0, когда во втором тайме заработала пенальти в ворота Валенсии. Мяч взял в руки Ферран Торрес, но не все в команде были согласны с этим.

Незабитый пенальти и удаление: видеообзор матча Барселона – Валенсия – 1:0

К испанцу подошел Ансу Фати, который начал едва ли не требовать дать ему пробить с отметки – игроки даже немного потолкались. В итоге, пробил именно Ферран Торрес, но его удар был неточным, попав в стойку и вылетел за пределы поля.

Интересно, что в послематчевом комментарии Хави заверил, что именно Ферран был назначен пенальтистом на эту игру.

Барселона в меньшинстве удержала победу над Валенсией и оторвалась от Реала на 10 очков