Команды имели совершенно разные результаты в предыдущих турах. Если Осасуна чередовала победы с поражениями, то Гранада трижды подряд расписала ничью.

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Памплонцы открыли счет на 11-й минуте. Чими Авила разрезной передачей нашел Будимира, который избежал офсайда и мастерски завершил эпизод. В конце тайма Серхио Эррера сохранил для Осасуны преимущество, совершив три сейва в течение минуты. После перерыва Будимир оформил дубль из собственноручно заработанного пенальти. Все надежды Гранады похоронил Бойе, получивший прямую красную за грубый фол против Ороса.

2:0 – Осасуна продолжила свои качели и вышла на девятую строчку Ла Лиги. Гранада остается в зоне вылета.

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