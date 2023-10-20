Дортмундцы в случае домашней победы над Вердером поднялись бы на первую позицию в Бундеслиге. Правда, по итогам тура "шмели" могли бы вернуться на четвертую, но это уже такое: главное – не отставать. У бременцев же ситуация была труднее, ведь они держались в двух очках от зоны переходных матчей.

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К сожалению для "музыкантов", игра у них не пошла. Подопечные Оле Вернера нанесли всего шесть ударов по воротам, из которых только один попал в створ. Суммарная острота атак Вердера потянула на мизерные 0,44 ожидаемых гола. Боруссия была значительно активнее (58% владения) и опаснее (20 ударов, 5 в створ, 2,32 xG).

Впрочем, с реализацией возникли проблемы. Открыть счет хозяевам удалось только на 67-й минуте усилиями Брандта. Джан выполнил разрезную передачу, центрбеки ее проспали, а Юлиан вышел один на один – 1:0! Вот так он отпраздновал свой 300-й матч в Бундеслиге. В возрасте 27 лет и 171 дня Брандт стал третьим самым молодым футболистом, которому удалось преодолеть этот показатель.

Его гол оказался единственным во встрече. Финальный свисток зафиксировал победу дортмундской Боруссии. Подопечные Эдина Терзича хотя бы на сутки захватывают лидерство в чемпионате.

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