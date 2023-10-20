Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес не понимает, почему Апелляционный комитет Ла Лиги сократил дисквалификацию защитника Реала Начо с трех до двух матчей.

"Для меня это сюрприз. В прошлом году мы потеряли Левандовски на 3 матча только из-за жеста. Мы также подали апелляцию, но они ничего не сократили.

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Ситуация Начо меня удивляет. Он мог нанести серьезную травму коллеге, а ему сокращают дисквалификацию с трех до двух матчей. Как спортсмен, я удивлен... В прошлом году Левандовски отсидел все 3 матча, хотя только коснулся своего носа. Такие решения – полная неожиданность", – приводит слова Хави Marca.

Напомним, матч Барселона – Реал состоится 28 октября, начало в 17:15. В настоящее время мадридцы возглавляют таблицу Ла Лиги, а каталонцы идут третьими с отставанием в 3 очка.

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