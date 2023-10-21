Команди мали абсолютно різні результати в попередніх турах. Якщо Осасуна чергувала перемоги з поразками, то Гранада тричі поспіль розписала нічию.

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Памплонці відкрили рахунок на 11-й хвилині. Чімі Авіла розрізною передачею знайшов Будіміра, який уникнув офсайду і майстерно завершив епізод. Наприкінці тайму Серхіо Еррера зберіг для Осасуни перевагу, здійснивши три сейви упродовж хвилини. По перерві Будімір оформив дубль з власноруч заробленого пенальті. Усі надії Гранади поховав Бойє, який отримав пряму червону за грубий фол проти Ороса.

2:0 – Осасуна продовжила свої гойдалки і вийшла на дев'яту сходинку Ла Ліги. Гранада залишається у зоні вильоту.

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