Ориджи может стать игроком Бетиса

Клуб из Севильи заинтересовался нападающим Ливерпуля Дивоком Ориджи.

Бетис планирует пригласить бельгийского форварда уже этим летом, информирует Estadio Deportivo.

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"Огурцы" могут воспользоваться неопределенностью игрока в связи с продлением контракта с Ливерпулем. Ориджи хочет получать больше игрового времени, но бешеная конкуренция в атаке команды Юргена Клоппа мешает его планам. Бетис готов удовлетворить требования 24-летнего страйкера насчет места в основе.

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Напомним, Ориджи стал настоящим героем Ливерпуля в решающих матчах нынешней Лиги Чемпионов. Нападающий забивал мячи в ворота Барселоны (полуфинал) и Тоттенхэма (финал).