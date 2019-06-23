Ливерпуль и Манчестер Юнайтед начали борьбу за Фирпо – им интересовался Реал

Защитник севильского Бетиса Фирпо Хуниор может перебраться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.

"Огурцы" могут потерять своего защитника из-за интереса Ливерпуля и МЮ, сообщает Marca.

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В частности, мерсисайдцы якобы готовы активировать клаусулу Фирпо, составляющую 50 млн евро. Тренерский штаб Ливерпуля считает, что Фирпо вместе с Энди Робертсоном создаст идеальную пару защитников на левом фланге обороны. Зато Юнайтед требует глобальной перестройки защитных редутов, а уроженец Доминиканы станет первым в перечне покупок манкунианцев.

В сезоне 2018/19 Фирпо Хуниор провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее им активно интересовался мадридский Реал, но в итоге приобрел Ферлана Менди.