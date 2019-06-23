toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед начали борьбу за Фирпо – им интересовался Реал

16:27 86 Читати українською
Ливерпуль и Манчестер Юнайтед начали борьбу за Фирпо – им интересовался Реал
Фирпо Хуниор / фото из соцсетей

Защитник севильского Бетиса Фирпо Хуниор может перебраться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.

"Огурцы" могут потерять своего защитника из-за интереса Ливерпуля и МЮ, сообщает Marca.

Торрес назвал футболиста, выведшего его игру на новый уровень – это не Хави или Иньеста

В частности, мерсисайдцы якобы готовы активировать клаусулу Фирпо, составляющую 50 млн евро. Тренерский штаб Ливерпуля считает, что Фирпо вместе с Энди Робертсоном создаст идеальную пару защитников на левом фланге обороны. Зато Юнайтед требует глобальной перестройки защитных редутов, а уроженец Доминиканы станет первым в перечне покупок манкунианцев.

В сезоне 2018/19 Фирпо Хуниор провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее им активно интересовался мадридский Реал, но в итоге приобрел Ферлана Менди.

blog_ava
Перу – Бразилия – 0:5 – видео голов и обзор матча
00:29
550
Теги
Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Чемпионата Испании Ливерпуль Ливерпуль Бетис Бетис Трансферы Ливерпуля Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии Фирпо Хуниор Фирпо Хуниор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
0
мин
Катар
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук