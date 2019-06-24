Оріджі може стати гравцем Бетіса

Клуб із Севільї зацікавився нападником Ліверпуля Дівоком Оріджі.

Бетіс планує запросити бельгійського форварда вже цього літа, інформує Estadio Deportivo.

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"Огірки" можуть скористатися невизначеністю гравця щодо продовження угоди з Ліверпулем. Оріджі хоче отримувати більше ігрового часу, але шалена конкуренція в атаці команди Юргена Клоппа заважає його планам. Бетіс готовий задовольнити вимоги 24-річного страйкера щодо місця в основі.

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Нагадаємо, Оріджі став справжнім героєм Ліверпуля у вирішальних матчах цьогорічної Ліги чемпіонів. Нападник забивав м'ячі у ворота Барселони (півфінал) і Тоттенхема (фінал).