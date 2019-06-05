Опыт Марлоса, Тайсона, Исмаили и Мораеса не купишь ни за какие деньги, – Палкин

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что клуб не собирается прощаться со своими звездами.

"Когда я говорил, что Тайсон, Исмаили и Марлос не продаются, я имел в виду, что они для нас очень важны. Но, естественно, что если поступит достойное предложение, мы будем готовы сесть за стол переговоров.

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Но нужно понимать, что необходимый баланс в команде. Вы можете быть талантливы хоть тысячу раз, но опыт, который есть у Тайсона, Исмаили, Мораеса, и Марлоса, ни за что не купишь.

Иногда приходится жертвовать финансовыми показателями ради спортивных. Это наша главная задача. А финансовый результат – это не цель, это одна из производных нашего успеха в спортивных результатах", – поделился Палкин в интервью Tribuna.

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