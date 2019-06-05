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Фонсека и Рома достигли согласия – на место португальца может прийти экс-ассистент Луческу

11:52 605 Читати українською
Фонсека и Рома достигли согласия – на место португальца может прийти экс-ассистент Луческу
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека встретился с боссами Ромы в Мадриде и имеет устную договоренность о переходе к рулю римской команды.

Рома хочет определиться с наставником команды на следующий год перед началом подготовки к новому сезону и уже имеет устную договоренность с наставником донецкого Шахтера Паулу Фонсекой, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, вчера руководство Ромы встретилось с Фонсекой в Мадриде. Сообщается, что стороны достигли устной договоренности, однако официального подтверждения еще не было.

Также издание добавляет, что Шахтер уже имеет кандидатуру на замену Фонсеке. Им может стать Карлос Заго, который уже работал в штабе Мирчи Луческу в Шахтере в 2013-2015 годах.

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Теги
Италия Шахтер Шахтер Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансферы Шахтера Антонио Карлос Заго Антонио Карлос Заго
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