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Досвід Марлоса, Тайсона, Ісмаїлі та Мораєса не купиш ні за які гроші, – Палкін

12:16 444 Читать на русском
Досвід Марлоса, Тайсона, Ісмаїлі та Мораєса не купиш ні за які гроші, – Палкін
Тайсон та Ісмаїлі / Укрінформ

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб не збирається прощатись зі своїми зірками.

"Коли я казав, що Тайсон, Ісмаїлі та Марлос не продаються, я мав на увазі, що вони для нас дуже важливі. Але, природно, що якщо надійде гідна пропозиція, ми будемо готові сісти за стіл переговорів.

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Але потрібно розуміти, що необхідний баланс в команді. Ви можете бути талановиті хоч тисячу разів, але досвід, який є у Тайсона, Ісмаїлі, Мораєса, Марлоса, ні за що не купиш.

Часом доводиться жертвувати фінансовими показниками заради спортивних. Це наше головне завдання. А фінансовий результат – це не мета, це одна з похідних нашого успіху в спортивних результатах", – поділився Палкін в інтерв'ю Tribuna.

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Теги
Шахтар Шахтар Сергій Палкін Тайсон Тайсон Марлос Марлос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Ісмаїлі Ісмаїлі
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