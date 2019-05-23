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"Я в Ман Сити скину фото, тебя выгонят из команды" – как Зинченко отметил чемпионство Шахтера

14:10 237 Читати українською
"Я в Ман Сити скину фото, тебя выгонят из команды" – как Зинченко отметил чемпионство Шахтера
Александр Зинченко / Чемпионат

Игроки Шахтера пошутили над игроком Манчестер Сити Александром Зинченко, когда тот позировал с трофеем УПЛ.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Только не разбей, я тебя прошу. Я в Ман Сити фотку скину, тебя из команды выгонят", – пошутил Николай Матвиенко, пока Зинченко позировал с трофеем и медалью победителя УПЛ, передает твиттер Брутального футбола.

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Напомним, что Шахтер стал чемпионом УПЛ за три тура до конца чемпионата в матче 29-го тура против Зари благодаря голу Мораеса. Церемония награждения Шахтера прошла сразу после матча против Динамо, который посетил Александр Зинченко, чтобы поддержать экс-партнеров.

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Теги
Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Украинцы за рубежом Николай Матвиенко Николай Матвиенко Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко
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