Илья Скоропашкин высказался о юридической составляющей побега Александра Роспутько из расположения Шахтера во время пребывания команды в Бельгии. Юрист объяснил, что грозит футболисту.

"Ответственность за досрочное одностороннее расторжение контракта обычно предусмотрена самим контрактом. После дела Зинченко донецкий Шахтер прописывает в контрактах очень солидные штрафы. В некоторых контрактах я видел цифру в 30 миллионов евро. Другой вопрос об обоснованности такого штрафа и возможности его реально взыскать. Но это уже дело юристов клуба, торопиться с выводами в таких ситуациях не следует.

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Имея действующий контракт с одним клубом, игроку технически невозможно заявиться в другой клуб, даже с учетом поправок ФИФА. Это можно сделать только после окончания действующего контракта или через сообщение о расторжении контракта из-за каких-либо нарушений (невыплата зарплаты, абьюзивное поведение и т.п.) или со ссылкой на знаменитое Приложение 7, которое не распространяется на футболистов с украинским гражданством.

В противном случае, к игроку могут быть применены дисциплинарные санкции в виде спортивной дисквалификации до 6 месяцев в дополнение к штрафу, о котором говорилось выше. Кроме того, санкции могут быть применены к новому клубу, как склонившему игрока к нарушению контракта. Лицо считается нарушителем с момента совершения самого нарушения. Самовольное покидание расположения клуба, в том числе, когда команда находится на выезде, считается серьезным нарушением для футболиста. Это с точки зрения регламентных норм футбола.

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С точки зрения украинского законодательства, уголовная ответственность за несвоевременное возвращение из-за границы не предусмотрена, кроме случаев, когда есть доказательства, что таким образом лицо уклоняется от призыва или мобилизации", – объяснил Скоропашкин для издания Український футбол.