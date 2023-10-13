Роспутько будто бы ждал клуб Звезда из Санкт-Петербурга, но клуб третьего дивизиона России открестился от игрока.

"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке Шахтера Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политического убежища в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в Звезде, учитывая связь с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От имени клуба заявляем, что этот футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять эту непроверенную информацию", – говорится в клубном Telegram-канале российского клуба.

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Заметим, что Звезду тренирует экс-игрок сборной Украины и Шахтера Геннадий Зубов, а за команду выступают воспитанники "горняков" Артем Шолар, Никита Ходорченко (успел на взрослом уровне поиграть за львовский Рух и кропивницкую Зирку). Также в Звезде засветились бывший хавбек Мариуполя и Ужгорода Андрей Выскребенцев и парочка 18-летних с оккупированной территории – уроженцы Стаханова (Руслан Войцеховский) и Донецка (Николай Ищенко).

По информации Sport.ua, Роспутько вместе с командой сдал багаж в аэропорту, но затем внезапно исчез, отключив телефон. Футболиста так и не смогли найти. Сейчас рассматривают две версии, почему игрок решил сбежать.

Первая версия – пророссийские взгляды Роспутько, из-за чего он конфликтовал с одноклубниками. Есть предположение, что побег в Россию ему помогли организовать. Согласно второй версии, предатель не мог договориться с Шахтером о новом контракте, желая получать больше.

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