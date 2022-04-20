Фулхэм снова будет выступать в АПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

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Накануне "коттеджеры" в 43-м туре Чемпионшипа на собственном поле разгромили Престон по счету 3:0. Судьба матча была решена еще до перерыва благодаря дублю Митровича и голу Карвальо.

Победа гарантировала Фулхэму путевку в высший дивизион на следующий сезон – подопечные Марку Силвы уже не опустятся ниже второго места в турнирной таблице.

Интересно, что за последние пять сезонов Фулхэм в третий раз повышается в классе. В двух предыдущих случаях команда сразу же вылетала обратно в Чемпионшип.

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