Дерби Каунти, которым руководит легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, понизился в классе за 3 тура до конца чемпионата.

Руни и игроки "баранов" благодарят фанатов за сезон / Twitter клуба

Накануне "бараны" минимально уступили Квинз Парк Рейнджерс (0:1) в 43-м туре Чемпионшипа. Поражение поставило крест на надеждах команды сохранить прописку во втором дивизионе.

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За три тура до конца чемпионата Дерби расположился на 23 строчке, отставая от спасительной зоны на 10 зачетных баллов. Заметим, что в этом сезоне с подопечных Руни сняли 21 очко из-за финансовых нарушений.

Коллектив из графства Дербишир впервые с 1986 сыграет в Первой лиге Англии. Соглашение Уэйна Руна с Дерби Каунти рассчитано до лета следующего года.

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