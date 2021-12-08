За игру миллионов весь мир должен быть благодарен Англии. Именно здесь игра в мяч превратилась в нечто гораздо большее, чем просто развлечение.

Сейчас АПЛ – самая мощная футбольная лига, наблюдать за матчами которой любят десятки миллионов зрителей по всему миру. Англия подтверждает статус родоначальника игры не только красивой историей.

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А история действительно красивая. В начале нашей эры кельты с римлянами не только воевали. В 217 году между ними прошел первый футбольный матч. Викторию праздновали кельты, хотя ни счета, ни правил, по которым проходил матч, история не сохранила.

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Со временем игра с мячом не забывалась, а наоборот – приобретала популярность и трансформировалась. Во времена Средневековья футбол играли целыми городами. Даже осада вражеской армии была менее трагической, чем отсутствие мяча.

Прибавил популярности игре король Эдуард ІІІ. Он запретил игру, впервые в истории назвав ее "футболом", и пообещал за нарушение запрета смертную казнь. Тогда произошло то, что мы называем "эффектом Барбары Стрейзанд": в футбол подпольно стали играть все.

Через три столетия британские власти поняли – запрет футбола не имеет абсолютно никакого эффекта и пользы. Тем более что игра распространилась по всему миру. Не можешь бороться – возглавляй.

Английские аристократы смотрели на футбол с пренебрежением. До национального британского вида спорта копаному мячу не дотянуться. Но здесь в дело вмешалась университетская молодежь. Между школами и университетами проводились соревнования, и новое течение захватило самые высокие слои общества — у крикета не было никаких шансов остаться на вершине популярности.

Особый расцвет игра приобрела в викторианскую эпоху. Мирное время и экономический бум – хороший фундамент для развития. Остается одна проблема: у каждой школы и университета свои правила. Соответственно команды никогда не были в равных условиях.

Дело в свои руки взял Кембридж. В колледже Святой Троицы в 1848 году было принято "16 правил футбола", впоследствии ставших основой для правил Футбольной ассоциации Англии, созданной в 1863 году. Правила не очень нравились школе Регби, которая впоследствии составила свою собственную игру.

Первой организованной футбольной командой исследователи считают именно команду Кембриджа. Ее создание датируют 1857 годом. Кроме того, именно здесь начали играть в комбинационный футбол, а не популярный "бей-беги". Соперники Кембриджа не могли ничего сделать и всегда покидали поле невероятно злыми.

Но лавры первенства и место в зале футбольной славы достались Шеффилду. Клуб в 1957 году создали Натаниэль Кресвик и Уильям Прест. Лишь через три года у команды появится соперник – Халлам, извечный враг Шеффилда. Футбольные правила окончательно приняли только шесть лет спустя.

Но первый – не значит лучший. В Шеффилде играли любители, а затем в Британии начали создавать профессиональные клубы. Единственный весомый трофей клуба – Кубок любителей ФА в 1904 году. Шеффилд победил в турнире, который сам и создал.

Ноттс Каунти, один из родителей-основателей ФА, был создан позже, но вошел в историю как участник первого международного матча. Именно футболисты этого клуба составили основу сборной Англии, которая в 1872 году в Глазго расписала нулевую мировую с Шотландией.

"Сороки" могут похвастаться Кубком Англии и наибольшим количеством переходов между высшим и низшим дивизионами.

Лучше всех первопроходцев дела пошли в Сток Сити. "Гончары из депо" могут похвастаться божественной игрой самого Стэнли Мэтьюза, чемпионом мира Гордоном Бэнксом и рекордсменом "Трех львов" Питером Шилтоном. Сток Сити завоевал Кубок Лиги-1972 и проиграл Манчестер Сити в финале Кубка Англии в 2011 году. Кроме того, Сток 10 лет играл в АПЛ, "гончары" понизились в классе только в 2018 году. Сейчас команда играет в Чемпионшипе и даже имеет шансы на возвращение в высшую лигу.

За почти два столетия благодаря английским вдохновителям футбол претерпел многие трансформации. Правила, клубы, лиги, международные ассоциации и соревнования – все это стало возможным благодаря неутомимым любителям игры, для которых мяч был больше, чем просто средство для развлечений.

Сегодня каждый понимает футбол по-своему и предпочитает разные стили и команды. Но выражение "футбол – это больше, чем игра" является универсальным для всех. Студенты Кембриджа и других колледжей, споря о правилах игры, об этом даже не мечтали.