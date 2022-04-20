Фулхем знову виступатиме в АПЛ, повідомляє прес-служба клубу.

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Напередодні "котеджери" у 43-му турі Чемпіоншипу на власному полі розгромили Престон за рахунком 3:0. Долю матчу було вирішено ще до перерви завдяки дублю Мітровіча та голу Карвалью.

Перемога гарантувала Фулхему путівку до найвищого дивізіону на наступний сезон – підопічні Марку Сілви вже не опустяться нижче за друге місце у турнірній таблиці.

Цікаво, що за останні п'ять сезонів Фулхем втретє підвищується у класі. У двох попередніх випадках команда відразу ж вилітала назад у Чемпіоншип.

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