Визначився перший новачок АПЛ сезону 2022/23 – команда повернулась в еліту втретє за останні п'ять років
Найсильніший дивізіон Англії поповнив черговий клуб зі столиці.
Фулхем знову виступатиме в АПЛ, повідомляє прес-служба клубу.
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Напередодні "котеджери" у 43-му турі Чемпіоншипу на власному полі розгромили Престон за рахунком 3:0. Долю матчу було вирішено ще до перерви завдяки дублю Мітровіча та голу Карвалью.
Перемога гарантувала Фулхему путівку до найвищого дивізіону на наступний сезон – підопічні Марку Сілви вже не опустяться нижче за друге місце у турнірній таблиці.
Цікаво, що за останні п'ять сезонів Фулхем втретє підвищується у класі. У двох попередніх випадках команда відразу ж вилітала назад у Чемпіоншип.
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