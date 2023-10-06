Стало известно, кто сыграет в финале Копа Либертадорес-2023. Бывшие игроки Шахтера и Динамо потерпели неудачу в 1/2 финала.

Копа Либертадорес-2023, полуфинал. Ответные матчи

Палмейрас – Бока Хуниорс – 1:1 (по пен. 2:4). Первый матч – 0:0

Голы: Пикерес, 73 – Кавани, 23

Удаление: Рохо, 66

Интернасьонал – Флуминенсе – 1:2. Первый матч – 2:2

Голы: Меркадо, 10 – Кеннеди, 81, Кано, 87

После домашней ничьей 0:0 Бока Хуниорс на выезде обыграла Палмейрас. Эдинсон Кавани открыл счет в первом тайме, но Пикерес на 73-й минуте восстановил равновесие. В то время аргентинцы уже играли в меньшинстве после удаление Маркоса Рохо. Судьбу путевки в финал решили пенальти – Бока удержала ничью в основное время благодаря нескольким сейвам Серхио Ромеро. Бразильцам не помог и выход Эндрика – будущего игрока Реала.

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В серии пенальти Кавани не реализовал свою попытку, но героем стал голкипер Серхио Ромеро. Ветеран отразил 2 удара и принес своей команде победу. 2:4 в серии 11-метровых – Бока Хуниорс продолжает борьбу за трофей. Впервые за последние три года финал Копы будет не сугубо бразильским.

Другим финалистом Кубка Либертадорес стал Флуминенсе, который накануне после домашней ничьей на выезде обыграл Интернасьонал. Алан Патрик отдал ассист уже в дебюте игры, но Флуминенсе ответил в концовке. Героем стал Кано, который отдал ассист и забил победный гол на 87-й минуте. 1:2 – Луис Адриано, Карлос Де Пена, Витао и Алан Патрик прекратили борьбу за Копа Либертадорес.

Матч Бока Хуниорс – Флуминенсе будет сыгран 4 ноября. Победитель финала сыграет на Клубном чемпионате мира.

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