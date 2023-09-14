Рамос, Буффон, Шевченко и другие – легенды, которые выбрали возвращение в родной клуб вместо денег
19:08 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил подборку легендарных игроков, которые отдали дань клубам, где делали первые шаги в футболе.
Этим летом Серхио Рамос вместо вариантов в Саудовской Аравии или в турецком Галатасарае решил присоединиться к родной Севилье, где сделал свои первые шаги к популярности. Ранее похожим образом поступил Джанлуиджи Буффон – легенда сборной Италии пытался помочь Парме вернуться в Серию А
Можно вспомнить и переход Уэйна Руни в Эвертон, камбэки Робина ван Перси или Дирка Куйта в Фейенорд или Фернандо Торреса в Атлетико. В Украине тоже хватает подобных возвращений. Первое из них – трансфер Андрея Шевченко в Динамо. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter