После ничьей против Гента луганский клуб ждал вояж в Исландию. Матч, как и онлайн-трансляция Брейдаблик – Заря на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Начало без разведки. Нагнойный уже на 30 секунде приложился на подборе в штрафной после того, как Герреро отборолся на втором этаже. Горбач пробивал издали, вратарь спокойно справился. Герреро избежал офсайда после проникающего паса Антюха, прошел во владения Брейдаблика, однако панамца подвел прицел. За первые 10 минут хозяева лишь наблюдали за атакующими потугами украинцев, очень медленно адаптируясь к агрессивному стилю команды Кривенцова.

Брейдаблик – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Далее серия каких-то непонятных ударов в сторону аута. Брейдаблик осмелел и стал чаще заходить в финальную треть поля. На 18 минуте даже первый угловой заработали, после которого сразу же случился премьерный удар. Сигурдарсон взял пример с Антюха и пробил очень неточно. Герреро запорол две подряд очень перспективные контратаки. Сперва плохой удар, затем не лучший пас от Эдуардо. Эййольфссон зашел в штрафную, отклеился от Вантуха и пробил – это было уже опаснее.

Все наглее комбинируют исландцы. Неуверенность Зари на стадии завершения добавляет веры Брейдаблику, который даже контроль мяча прибрал к рукам настолько, что начал опережать ребят в белом. Заметно, что идеи игроков Зари интереснее, но воплощение хромает на обе ноги. Сколько же потенциально голевых атак испортили недостаточно аккуратным пасом. Ну, хоть на стандарте сработали высококлассно. Мишнев покатил налево с углового, Антюх подал с правого фланга, а Горбач замкнул дальнюю штангу. Экс-вингер Динамо ассистирует, арендованный воспитанник киевского клуба забивает свой дебютный гол за Зарю. Да и вообще для 19-летнего Горбача это премьерный забитый мяч на взрослом уровне!

Достается другому арендованному динамовцу. Яцык до конца поборолся в обороне – довольно тяжелое поле, на котором при падениях страдают игроки обоих клубов. И какой же роскошный момент упустил Горбач через 6 минут после своего попадания. Вантух разрезным пасом из глубины сделал все, чтобы Игорь оформил дубль, но нападающий Зари слишком долго подстраивался под удар – вратарь успел выдвинуться и перекрыть угол обстрела. И на десерт еще одна потерянная контра из-за небрежного паса Герреро. Бронзовые призеры УПЛ имели все шансы доводить до разгромной победы первую половину.

Второй тайм начинается с заброса на правый фланг, где Вантух все перекусывал до перерыва, успевая отлично поддерживать атаки. Проходит прострел почти в центр штрафной – лучший момент хозяев не реализовал Стейндорссон. Как же остро комбинируют украинцы. Горбачу мешает пробить защитник, Герреро подбирает, финтит на лицевой, Вантух переводит, идет эффектно пропуск еще правее, но последний удар в никуда. Антюх и Горбач создают блестящие моменты для Герреро. В обоих случаях не попадает панамец.

Просто без центра поля игра. Еще 2 момента теряет Герреро. На этот раз дважды стреляет в створ ворот (во втором случае сомнительный офсайд после элегантного паса Яцика за спины). А вот Ольсен на 58 минуте нанес первый удар Брейдаблика в створ ворот. Лишь суперсейв Турбаевского спас победный счет. Почти сразу же Эййольфссон дальним выстрелом заставил понервничать голкипера Зари. Все чаще заходят исландцы в штрафную луганчан. Эййольфссон закручивает в перекладину – Турбаевский уже ничем не помог бы.

Горбач отвечает индивидуальным ударом и попыткой прошить правую девятку, вратарь Эйнарссон не без проблем выручает, оформляя сейв №3. Все тот же динамовец полностью переигрывает оппонента на левом фланге, катит в центр, но там Герреро снова дает выше с расстрельного расстояния. Заря владеет мячом менее 40% игрового времени, но полностью переигрывает исландцев по ожидаемым голам (0,4:1,84). В то же время последние 15 минут вызывают значительную тревогу, ведь счет очень хрупкий. Вантуха недопустимо легко накручивают в штрафной, но партнер страхует и ставит шлагбаум.

Антюх упускает свой последний момент очередным ударом выше и уступает место на поле Данченко. Также на 77 минуту первую замену проводит Брейдаблик. Еще одна простенькая подача – блестящий сейв Турбаевского. Как же трещит Заря в обороне, Вантух едва успевает выставить ногу и не дать выйти один на один. Серия из трех ударов хозяев, после чего украинской команде наконец-то удается хоть на немного отвести игру от своих ворот. А на чужой половине Герреро в своем репертуаре, плохой пример заразителен – Кирюханцев тоже портит контратаку. В конце встречи не успевает выручить уже и Турбаевский, но Никита несколько мешает замкнуть прострел с правого фланга.

Есть первая победа Кривенцова, которая приносит 4 очка и второе место после Гента (бельгийцы набрали столько же, но имеют лучшую разницу голов), что по состоянию на сейчас дает право играть в 1/16 Лиги конференций. Израильский Маккаби не далеко убежал: 3 пункта. Герреро не забил из 6 ударов в пределах штрафной, допустив аж 5 промахов – моменты одного панамца потянули на 0,61 xG. На другом полюсе главный креативщик матча: Денис Антюх создал больше всего моментов (5).

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