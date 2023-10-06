Копа Лібертадорес-2023, півфінал. Матчі-відповіді

Палмейрас – Бока Хуніорс – 1:1 (по пен. 2:4). Перший матч – 0:0

Голи: Пікерес, 73 – Кавані, 23

Вилучення: Рохо, 66

Інтернасьйонал – Флуміненсе – 1:2. Перший матч – 2:2

Голи: Меркадо, 10 – Кеннеді, 81, Кано, 87

Після домашньої нічиєї 0:0 Бока Хуніорс на виїзді обіграла Палмейрас. Едінсон Кавані відкрив рахунок у першому таймі, але Пікерес на 73-й хвилині відновив рівновагу. На той час аргентинці грали в меншості після вилучення Маркоса Рохо. Долю путівки до фіналу вирішили пенальті – Бока втримала нічию в основний час завдяки кільком сейвам Серхіо Ромеро. Бразильцям не допоміг і вихід Ендріка – майбутнього гравця Реала.

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У серії пенальті Кавані не реалізував свою спробу, але героєм став голкіпер Серхіо Ромеро. Ветеран відбив 2 удари і приніс своїй команді перемогу. 2:4 у серії 11-метрових – Бока Хуніорс продовжує боротьбу за трофей. Вперше за останні три роки фінал Копи буде не суто бразильським.

Іншим фіналістом Кубка Лібертадорес став Флуміненсе, який напередодні після домашньої нічиєї на виїзді обіграв Інтернасьйонал. Алан Патрік віддав асист вже в дебюті матчу, але Флуміненсе відповів наприкінці гри. Героєм став Кано, який віддав асист і забив переможний гол на 87-й хвилині. 1:2 – Луїс Адріано, Карлос Де Пена, Вітао та Алан Патрік припинили боротьбу за Копа Лібертадорес.

Матч Бока Хуніорс – Флуміненсе буде зіграний 4 листопада. Переможець фіналу зіграє на Клубному чемпіонаті світу.

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