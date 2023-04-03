Определились четвертьфиналисты африканской Лиги чемпионов – доминирование Магриба и гигантские эмоджи из людей
В Африке завершился групповой раунд Лиги чемпионов-2022/23. 8 лучших команд продолжают борьбу за трофей.
Групповой раунд африканской Лиги чемпионов состоит из четырех квартетов. По две лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, стартующий с четвертьфинала.
Участники 1/4 финала африканской ЛЧ
Сеяне:
Видад (Марокко)
Раджа (Марокко)
Эсперанс (Тунис)
Мамелоди Сандаунз (Южная Африка)
Несеянные:
Кабилия (Алжир)
Белуездад (Алжир)
Аль-Ахли (Египет)
Симбо (Танзания)
Следует отметить абсолютное доминирование Магриба. Оба гранда из марокканской Касабланки, оба представителя Алжира и тунисский Эсперанс вышли из групп.
Египетский Аль-Ахли, тренирующий бывший наставник сборной Австрии Марсель Коллер, с проблемами пробился в плей-офф. Северную Африку подвел только Замалек. Фаны каирского клуба оригинально выразили недовольство – сели на трибуне в виде злого эмоджа.
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Жеребьевка плей-офф состоится 5 апреля. Четвертьфиналы сыграют во второй половине апреля (21-22 и 28-29), первые полуфиналы запланированы на 12-13 мая, ответные - на 19-20 мая. Финал состоит из двух матчей, матчи состоятся 2 и 9 июня.
Триумфатор отправится на Клубный чемпионат мира 2025 года. Аль-Ахли и Видад уже гарантировали себе участие в мировом первенстве благодаря победам в ЛЧ-2020/21 и ЛЧ-2021/22 соответственно.
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