ФИФА официально объявила о новом Клубном чемпионате мира, который будет проводиться летом раз в 4 года – начиная с 2025-го. В турнире будут участвовать 32 команды из разных конфедераций.

Озвучен принцип отбора участников и квота между конфедерациями. Европа получит больше всего представителей – 12, Южная Америка делегирует 6 команд, Африка, Азия и Северная Америка (+Центральная и Карибы) – по 4, а Океания – 1. Еще одно место выделено для команды из страны-хозяйки.

Клубный ЧМ-2025 будет своеобразным итоговым турниром за 4-летний период с 2021-го по 2024-й.

Участники от Африки, Азии и Северной Америки определяются легко – эти конфедерации просто отправят на ЧМ всех своих победителей местных Лиг чемпионов за 4 сезона.

От Африки на ЧМ-2025 точно поедут египетский Аль-Ахли (победитель ЛЧ-2020/21) и марокканский Видад (победитель ЛЧ-2021/22).

От Азии место на ЧМ-2025 гарантировал себе только саудовский Аль-Хиляль (победитель ЛЧ-2021), ведь прошлогодняя ЛЧ еще не доиграна.

От Северной и Центральной Америки участие в ЧМ-2025 забронировали мексиканский Монтеррей (победитель ЛЧ-2021) и американский Сиэтл Саундерс (победитель ЛЧ-2022).

Океания имеет только один слот, поэтому на ЧМ-2025 поедет один из четырех победителей Лиги чемпионов, который будет иметь самый высокий рейтинг.

С Европой и Южной Америкой все сложнее. По 4 места аналогично получат победители Лиг чемпионов и Копа Либертадорес. От Европы уже вышли Челси с Михаилом Мудриком (победитель ЛЧ-2020/21) и Реал с Андреем Луниным (победитель ЛЧ-2021/22), а от Южной Америки – бразильские Палмейрас (победитель КЛ-2021) и Фламенго (победитель КЛ-2022).

А вот остаточная квота будет распределена между командами с самим высоким рейтингом за 4-летний период с 2021-го по 2024-й. Еще одно очень важное ограничение – на чемпионат мира могут выйти только две команды из одной страны. Единственное исключение – если эти команды квалифицируются как победители турниров. То есть, если следующие розыгрыши Копа Либертадорес снова выиграют бразильские клубы, то они получат место на ЧМ-2025, но если они просто будут лучшими в рейтинге – уступят свои места представителям других стран.

Возьмем клубный рейтинг УЕФА (начиная как раз с сезона 2020-21) и попробуем смоделировать участников ЧМ-2025 от Европы (кроме Челси и Реала). Очевидно, что за полтора сезона ситуация еще может измениться, но примерную картину увидим.

Манчестер Сити

Бавария

Ливерпуль (третья команда от Англии после Челси и Сити)

Вильяреал

ПСЖ

Манчестер Юнайтед (четвертая команда от Англии)

Рома

Бенфика

РБ Лейпциг

Порту

Если за 4 сезона одна из команд дважды выиграет Лигу чемпионов, то квалифицируется следующая команда из рейтинга. То же касается Африки, Азии и Северной Америки (выйдет лучшая команда из рейтинга). В Азии такой сценарий очень вероятен, ведь в финале ЛЧ-2022 триумфатор предыдущей ЛЧ Аль-Хиляль встретится с Уравой Ред Даймондс.