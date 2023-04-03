Груповий етап африканської Ліги чемпіонів складається з 4 квартетів. По дві найкращі команди з кожної групи вийшли у плей-офф, який стартує з чвертьфіналу.

Учасники 1/4 фіналу африканської ЛЧ

Сіяні:



Відад (Марокко)

Раджа (Марокко)

Есперанс (Туніс)

Мамелоді Сандаунз (Південна Африка)

Несіяні:



Кабілія (Алжир)

Белуїздад (Алжир)

Аль-Ахлі (Єгипет)

Сімба (Танзанія)

Варто відзначити абсолютне домінування Магрибу. Обидва гранди з марокканської Касабланки, обидва представники Алжиру та туніський Есперанс вийшли з груп.

Єгипетський Аль-Ахлі, який тренує колишній наставник збірної Австрії Марсель Коллєр, з проблемами пробився у плей-офф. Північну Африку підвів тільки Замалек. Фани каїрського клубу оригінально висловили невдоволення – сіли на трибуні у вигляді злого емоджі.

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Жеребкування плей-офф відбудеться 5 квітня. Чвертьфінали зіграють у другій половині квітня (21-22 та 28-29), перші півфінали заплановані на 12-13 травня, матчі-відповіді – на 19-20 травня. Фінал складається з двох матчів, які відбудуться 2 та 9 червня.

Тріумфатор поїде на Клубний чемпіонат світу 2025 року. Аль-Ахлі та Відад вже гарантували собі участь на світовій першості завдяки перемогам у ЛЧ-2020/21 і ЛЧ-2021/22 відповідно.

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