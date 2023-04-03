Визначилися чвертьфіналісти африканської Ліги чемпіонів – домінування Магрибу та гігантське емоджі з людей
В Африці завершився груповий раунд Ліги чемпіонів-2022/23. 8 найкращих команд продовжують боротьбу за трофей.
Груповий етап африканської Ліги чемпіонів складається з 4 квартетів. По дві найкращі команди з кожної групи вийшли у плей-офф, який стартує з чвертьфіналу.
Учасники 1/4 фіналу африканської ЛЧ
Сіяні:
Відад (Марокко)
Раджа (Марокко)
Есперанс (Туніс)
Мамелоді Сандаунз (Південна Африка)
Несіяні:
Кабілія (Алжир)
Белуїздад (Алжир)
Аль-Ахлі (Єгипет)
Сімба (Танзанія)
Варто відзначити абсолютне домінування Магрибу. Обидва гранди з марокканської Касабланки, обидва представники Алжиру та туніський Есперанс вийшли з груп.
Єгипетський Аль-Ахлі, який тренує колишній наставник збірної Австрії Марсель Коллєр, з проблемами пробився у плей-офф. Північну Африку підвів тільки Замалек. Фани каїрського клубу оригінально висловили невдоволення – сіли на трибуні у вигляді злого емоджі.
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Жеребкування плей-офф відбудеться 5 квітня. Чвертьфінали зіграють у другій половині квітня (21-22 та 28-29), перші півфінали заплановані на 12-13 травня, матчі-відповіді – на 19-20 травня. Фінал складається з двох матчів, які відбудуться 2 та 9 червня.
Тріумфатор поїде на Клубний чемпіонат світу 2025 року. Аль-Ахлі та Відад вже гарантували собі участь на світовій першості завдяки перемогам у ЛЧ-2020/21 і ЛЧ-2021/22 відповідно.
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