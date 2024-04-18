В ночь со среды на четверг Лига чемпионов получила вторую полуфинальную пару. Бавария по сумме двух матчей Арсенал обыграла Арсенал со счётом 3:2 (2:2, 1:0), а мадридский Реал прошёл в серии пенальти Манчестер Сити – одним из главных героев на Этихад стал Андрей Лунин. Украинский вратарь "бланкос" потащил два пенальти – от Бернарду Силвы и Матео Ковачича.

Определилась первая полуфинальная пара Лиги чемпионов – команды уже встречались в этом сезоне

Таким образом, во втором полуфинале Лиги чемпионов Реал встретится с Баварией. Это – классическая пара этого турнира. В официальных матчах обе команды встречались между собой целых 26 раз. Минимальное преимущество в этих матчах – на стороне Баварии: 12 побед, 3 ничьи и 11 поражений при разнице мяче 42:42.

Первый полуфинал в этой паре будет сыгран 30 апреля в Мюнхене, ответный матч – 7 мая в Мадриде.

В другом полуфинале ЛЧ встретятся ПСЖ и Боруссия Д.

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