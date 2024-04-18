У ніч із середи на четвер Ліга чемпіонів отримала другу півфінальну пару. Баварія за сумою двох матчів Арсенал обіграла Арсенал із рахунком 3:2 (2:2, 1:0), а мадридський Реал пройшов у серії пенальті Манчестер Сіті – одним із головних героїв на Етіхад став Андрій Лунін. Український воротар "бланкос" потягнув два пенальті – від Бернарду Сілви та Матео Ковачіча.

Визначилася перша півфінальна пара Ліги чемпіонів – команди вже зустрічалися в цьому сезоні

Таким чином, у другому півфіналі Ліги чемпіонів Реал зустрінеться з Баварією. Це – класична пара цього турніру. В офіційних матчах обидві команди зустрічалися між собою цілих 26 разів. Мінімальна перевага в цих матчах – на боці Баварії: 12 перемог, 3 нічиї та 11 поразок за різниці м'ячів 42:42.

Перший півфінал у цій парі буде зіграно 30 квітня в Мюнхені, матч-відповідь – 7 травня в Мадриді.

В іншому півфіналі ЛЧ зустрінуться ПСЖ і Борусія Д.

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті