Лион во второй раз обыграл ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов среди женщин. В финале француженкам будет противостоять Барселона.

Лига чемпионов, женщины. 1/2 финала (ответный матч)

ПСЖ – Лион – 1:2

Голы: Чавинга, 41– Баша, 3, Доморне, 81

Лион приехал в столицу, имея победу в домашнем матче со счетом 3:2. Однако это не та команда, которая будет играть по счету. Уже на 3-й минуте гости вышли вперед. Баша из-за пределов штрафной направила мяч в ближний угол. Откровенная ошибка голкиперки ПСЖ, но в дальнейшем она реабилитировалась по полной, совершив немало качественных сэйвов.

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Перед перерывом парижанкам удалось возродить интригу. Баша коварным ударом отправила мяч точь-в-точь под дальнюю штангу. Хотя Лион устраивала и ничья, он устроил мощное давление на ворота соперника. Защита держалась до 81 минуты, когда забила Деморне. ПСЖ проиграл второй матч и прекратил борьбу за трофей.

Поэтому вторым финалистом Лиги чемпионов среди женщин сезона 2023/24 стал Лион. Решающий матч состоится 25 мая в испанском Бильбао на стадионе Сан-Мамес. Соперником француженок будет Барселона, которая накануне прошла Челси.

Интересно, что для каталонок это будет четвертый финал подряд или пятый за шесть лет. Выиграть удалось два из них. Дважды в решающих матчах Барселона проигрывала именно Лиону. Французский клуб – гегемон женской Лиги чемпионов. Он уже 10 раз доходил до финалов, восемь из которых выиграл.