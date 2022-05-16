24-летний француз признан лучшим игроком Бундеслиги-2021/22. Награда была вручена на основе голосования болельщиков (40%), представителей клубов (30%) и экспертов (30%).

Гендиректор РБ Лейпциг признался, где будет играть Нкунку в следующем сезоне

В борьбе за это звание он опередил Роберта Левандовски (Бавария), Эрлинга Холанда (Боруссия Д) и Патрика Шика (Байер). За этот сезон Кристофер стал лидером "быков": провел 34 матча, отличился 20 голами и 15 результативными передачами в немецком первенстве, а также 4 раза становился лучшим игроком месяца, что теперь является рекордом.

Напомним, первую половину сезона РБ Лейпциг провел слишком неудачно и был в нижней части таблицы, но в итоге финишировал четвертым, в чем большая заслуга и Нкунку. Команду еще ждет финал Кубка Германии, где она встретится с Фрайбургом 21 мая.

Холанд в последнем матче помог Боруссии Д устроить камбек, РБ Лейпциг едва с позором не потерял Лигу чемпионов