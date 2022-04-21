"Я говорил раньше и повторю снова: Нкунку будет играть за нас в следующем сезоне. Наша цель – сохранить текущий состав на кампанию 2022/23.

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Кристофер добился невероятного прогресса, я очень рад за него. Он был одним из лучших игроков в первой части сезона, хотя она и сложилась для нас плохо", – цитирует Минцлаффа Sport Buzzer .

К слову, в услугах Нкунку были заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ман Сити, Милан и Бавария. Мюнхенцев считали главными фаворитами.

24-летний французский атакующий хавбек в этом сезоне впечатляет: 45 матчей, 30 голов и 20 результативных передач. Его контракт с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2024 года.