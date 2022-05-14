Германия, 34 тур

Арминия – РБ Лейпциг – 1:1

Голы: Серра, 70 – Орбан, 90+3

Аугсбург – Гройтер Фюрт – 2:1

Голы: Калиджури, 10(п), Грегорич, 85 – Нгамкам, 23

Байер – Фрайбург – 2:1

Голы: Аларио, 54, Паласиос, 90+7 – Хаберер, 88

Боруссия Д – Герта – 2:1

Голы: Холанд, 67 (п), Мукоко, 85 – Бельфодил, 18 (п)

У Боруссии уже не было никаких турнирных задач, но "шмели" играли дома, а Эрлинг Холанд прощался с публикой на Сигнал Идуна Парк. В конце концов именно норвежец начал спасать свою команду, а Мукоко завершил камбек. Для Герты это поражение означает участие в переходных матчах.

Штутгарт в добавленное время вырвал победу у Кельна и сохранил прописку в элите, Боруссия М разгромила Хоффенхайм

Фрайбург и РБ Лейпциг в заочном противостоянии разыгрывали последнюю путевку от Бундеслиги в Лигу чемпионов. "Бразильцам из Брайсгау" нужно было побеждать и вместе с тем надеяться на поражение конкурента. Вместо этого они уступили "фармацевтам", пропустив решающий гол из центра поля. Следовательно, результат игры РБ Лейпциг, едва спасшегося от поражения с аутсайдером, значения не имел. "Быки" снова сыграют в группе Лиги чемпионов.

Шансы Арминии на попадание в зону матчей за жизнь были очень призрачными. Возможно, именно потеря мотивации из-за результата Штутгарта не позволила команде удержать победу над "быками". Главные неудачники сезона – Гройтер Фюрт – еще и Аугсбургу уступили.