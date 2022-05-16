24-річний француз визнаний найкращим гравцем Бундесліги-2021/22. Нагорода вручалась на основі голосування вболівальників (40%), представників клубів (30%) та експертів (30%).

Гендиректор РБ Лейпциг зізнався, де гратиме Нкунку наступного сезону

У боротьбі за це звання він випередив Роберта Лєвандовскі (Баварія), Ерлінга Холанда (Борусія Д) й Патріка Шика (Байєр). Цього сезон Крістофер став лідером "биків": провів 34 матчі, відзначився 20 голами й 15 результативними передачами у німецькій першості, а також 4 рази ставав найкращим гравцем місяця, що тепер є рекордом.

Нагадаємо, першу половину сезону РБ Лейпциг провів невдало і був у нижній частині таблиці, але у підсумку фінішував четвертим, у чому є велика заслуга і Нкунку. На команду ще чекає фінал Кубка Німеччини, де вона зустрінеться з Фрайбургом 21 травня.

Холанд в останньому матчі допоміг Борусії Д влаштувати камбек, РБ Лейпциг ледь з ганьбою не втратив Лігу чемпіонів