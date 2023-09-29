Скандальный форвард Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за турецкий Сивасспор, продолжает эпатировать болельщиков. На этот раз 28-летний нападающий удивил очередным эгоцентричным высказыванием на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Единственный человек, с которым хочу быть рядом, – это я", – подписал фото и видео морской прогулки футболист.

Напомним, Жерсон перешел в Динамо летом 2019 года за 2 млн евро. В составе киевского клуба сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины. Последние два сезона Родригес также провел в аренде, выступая в чемпионатах Франции (Труа), Турции (Эюпспор) и Саудовской Аравии (Аль-Вехда). Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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