Скандальний форвард Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за турецький Сівасспор, продовжує епатувати вболівальників. Цього разу 28-річний нападник здивував черговим егоцентричним висловлюванням на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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"Єдина людина, з якою хочу бути поруч, – це я", – підписав фото та відео морської прогулянки футболіст.

Нагадаємо, Жерсон перейшов у Динамо влітку 2019 року за 2 млн євро. У складі київського клубу зіграв 53 матчі та забив 9 м’ячів, ставши чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України. Останні два сезони Родрігес також провів у оренді, виступаючи в чемпіонатах Франції (Труа), Туреччини (Еюпспор) та Саудівської Аравії (Аль-Вехда). Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

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