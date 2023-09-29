УЕФА в своем Твиттере поздравил Андрея Шевченко с 47-летием, вспомнив его голы в еврокубках.

Шевченко вошел в топ-20 лучших игроков 2000-х по версии FourFourTwo

Несмотря на выступления за Милан и Челси, в ролике решили продемонстрировать голеадорские способности обладателя "Золотого мяча" исключительно во времена выступлений за Динамо.

Напомним, за свою карьеру Шевченко успел стать с Динамо 5-кратным чемпионом Украины, трижды завоевать Кубок Украины и один раз Суперкубок страны. В составе Милана он по разу выигрывал Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а с Челси добывал Кубок Англии и Кубок лиги. Со сборной Украины выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года.

После завершения карьеры игрока попробовал себя на тренерском поприще – успешно работал со сборной Украины и потерпел провал с Дженоа. Накануне он стал внештатным советником Президента Украины Владимира Зеленского.

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