"Антони не уйдет в январе. Он останется в МЮ, пока не закончится его контракт в июне. То, что о нем говорят, абсолютно не соответствует действительности.

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Марсьяль не исключен из команды, у него нет проблем с тренером... Ему просто сделают небольшую операцию на мышцах бедра, которую он должен был бы сделать уже давно", – приводит слова агента Марсьяля, Филиппа Ламболи, журналист Бен Якобс.

Напомним, Антони Марсьяль выступает за манкунианцев с 2015 года. Всего французский нападающий сыграл в 317 матчах, в которых забил 90 голов и отдал 55 ассистов.

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