Звезду Манчестер Юнайтед отстранили от тренировок с командой – Тен Хаг продолжает свои репрессии
Форварду Манчестер Юнайтед Антони Марсьялю придется искать новый клуб.
Наставник манкунианцев уже заставил Джейдона Санчо покинуть клуб. Список игроков, на которых не рассчитывает Тен Хаг, содержит не одно имя. Новой жертвой чистки в Манчестер Юнайтед стал Антони Марсьяль.
Манчестер Юнайтед готовит сенсационные 150 млн евро за главную звезду Реала – деньги помогут Пересу получить Мбаппе
Как сообщает Daily Mail, француза перевели на индивидуальные тренировки. Тен Хаг считает, что форвард не смог набрать форму после болезни, из-за которой он не играет с 9 декабря. Нидерландский специалист решил, что места для Марсьяля в общей группе нет.
Отмечается, что решение Тен Хага не является наказанием. Впрочем, представители Манчестер Юнайтед от комментариев отказались.
Напомним, Антони Марсьяль выступает за манкунианцев с 2015 года. Всего французский нападающий сыграл в 317 матчах, в которых забил 90 голов и отдал 55 ассистов.
"Програти Мессі – не найгірша річ у світі": капітан Ліверпуля здолав важку травму, йде за Золотим м'ячем, досі миє посуд