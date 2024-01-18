Наставник манкунианцев уже заставил Джейдона Санчо покинуть клуб. Список игроков, на которых не рассчитывает Тен Хаг, содержит не одно имя. Новой жертвой чистки в Манчестер Юнайтед стал Антони Марсьяль.

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Как сообщает Daily Mail, француза перевели на индивидуальные тренировки. Тен Хаг считает, что форвард не смог набрать форму после болезни, из-за которой он не играет с 9 декабря. Нидерландский специалист решил, что места для Марсьяля в общей группе нет.

Отмечается, что решение Тен Хага не является наказанием. Впрочем, представители Манчестер Юнайтед от комментариев отказались.

Напомним, Антони Марсьяль выступает за манкунианцев с 2015 года. Всего французский нападающий сыграл в 317 матчах, в которых забил 90 голов и отдал 55 ассистов.

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