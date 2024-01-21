"Антоні не піде в січні. Він залишиться в МЮ, поки не закінчиться його контракт у червні. Те, що про нього говорять, абсолютно не відповідає дійсності.

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Марсьяль не виключений з команди, у нього немає проблем з тренером... Йому просто зроблять невелику операцію на м'язах стегна, яку він мав би зробити вже давно", – наводить слова агента Марсьяля, Філіппа Ламболі, журналіст Бен Якобс.

Нагадаємо, Антоні Марсьяль виступає за манкуніанців з 2015 року. Загалом французький нападник зіграв у 317 матчах, в яких забив 90 голів та віддав 55 асистів.

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