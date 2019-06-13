"Они все болельщики Шахтера", – Рафаилов снова раскритиковал каналы Футбол 1/2

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов резко высказался в адрес каналов Футбол 1/2.

"Нынешний президент УПЛ в своей тронной речи обещал это сделать, но тендер не состоялся. Потому участников Премьер-лиги поставили перед фактом. Мол, у нас есть один желающий транслировать эти матчи – это телеканалы Футбол, и мы должны согласиться. Должны быть солидарны и так далее. Но вопрос не проработан.

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Массу вопросов задавал и я, и представитель Динамо. Большинство представителей других клубов, которые присутствовали на сборах, ничего не решают, так как им не доверено это право президентом и, возможно, даже не понимают, о чем речь, однако голосуют.



Была озвучена смешная сумма, которая появилась непонятно откуда. Никто ее не аргументировал и мы все должны согласиться. Почему? Потому что мы футбольная семья. «Заря» в результате этого контракта теряет 20% от своего бюджета. Кто это компенсирует? Кроме того, у нас есть договор с телеканалом 1+1 и за одностороннее расторжение контракта предусматриваются штрафы. Кто их покроет?



Есть Закон о защите интеллектуальной собственности. Мне пытались рассказать, что трансляции принадлежат организаторам спортивных соревнований. А кто занимается организацией матча? Федерация? Нет, ей занимаются клубы. Если хотите иначе, то платите за полицию, скорую и так далее. Мы же, приедем по регламенту, сыграем и сразу же уедем.

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Наша позиция и позиция Динамо очень жесткая. Причины? Мне не нравится редакторская позиция каналов Футбол, их журналистская работа, работа комментаторов тоже. Когда смотришь любую игру чемпионата, то можно заметить, что они не являются беспристрастными. Все они болельщики Шахтера. Телевизионные передачи, которые рассказывают о нашем чемпионате на 90 % состоят из рассказов об одном клубе.

Я сам болельщик Шахтера с детских лет и помню матчи команды на стадионе Локомотив, когда там еще трибуны не было. Но в каждом городе хотят знать о своей команде в первую очередь – в Чернигове о Десне, в Ковалевке о Колосе и так далее.

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Людей хотят загнать в платный канал Футбол, чтобы они платили за него и слушали на протяжении всего сезона "Славься, родной Шахтер". Вот что нас не устраивает. Поэтому мы против. Свое право будем отстаивать вплоть до судов", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.