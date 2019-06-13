toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

"Есть клубы, которые готовы сняться с чемпионата", – директор Александрии Китаев прокомментировал ситуацию с телепулом

10:08 295 Читати українською
"Есть клубы, которые готовы сняться с чемпионата", – директор Александрии Китаев прокомментировал ситуацию с телепулом
Дмитрий Китаев / ФК Александрия

Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказал об отношении некоторых клубов УПЛ к единому телепулу и рассказал, на какие шаги готовы эти клубы.

"Очень высокий градус вопроса. Не понравилось, что снова не делаем никаких шагов вперед. Есть клубы, которые категорически не хотят прогрессировать, я бы назвал это так. Поэтому пока остаемся на месте.

Ящишин: На собрании клубов УПЛ была острая дискуссия по телепулу – кто-то "сливал" информацию журналистам

Есть канал, который предложил условия. Главное, что есть канал, который готов выполнять работу. Это шаг вперед. Но есть клубы, которые настолько против, что готовы сниматься с чемпионата.

Когда 12 команд готовы идти вперед, а есть клубы, которые против, то это явно не как одна семья", – цитирует Китаева Tribuna.com.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ

blog_ava
Ахметов назвал сумму, за которую Шахтер отпустил Фонсеку в Рому
09:40
794
Теги
Александрия Александрия Дмитрий Китаев телевидение
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
8
час
:
24
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук