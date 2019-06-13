"Есть клубы, которые готовы сняться с чемпионата", – директор Александрии Китаев прокомментировал ситуацию с телепулом

Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказал об отношении некоторых клубов УПЛ к единому телепулу и рассказал, на какие шаги готовы эти клубы.

"Очень высокий градус вопроса. Не понравилось, что снова не делаем никаких шагов вперед. Есть клубы, которые категорически не хотят прогрессировать, я бы назвал это так. Поэтому пока остаемся на месте.

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Есть канал, который предложил условия. Главное, что есть канал, который готов выполнять работу. Это шаг вперед. Но есть клубы, которые настолько против, что готовы сниматься с чемпионата.

Когда 12 команд готовы идти вперед, а есть клубы, которые против, то это явно не как одна семья", – цитирует Китаева Tribuna.com.

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