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Ящишин: На собрании клубов УПЛ была острая дискуссия по телепулу – кто-то "сливал" информацию журналистам

19:38 112 Читати українською
Ящишин: На собрании клубов УПЛ была острая дискуссия по телепулу – кто-то "сливал" информацию журналистам
Президент УПЛ Томас Гримм / Фото УПЛ

Директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал ситуацию по внедрению единого Телепула в чемпионате Украины после заседания клубов УПЛ.

"Была очень острая дискуссия. Насколько я понял, кто-то из участников дискуссии постоянно сливал информацию журналистам. По-моему, это неадекватно. Фактически, была стенограмма обсуждения. Я бы хотел просто посмотреть в глаза этому человеку.

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Было бы весело записать все, что там происходит на камеру и показать, но я не стану публично говорить о том, какие слова там звучали.

Карпаты не за ТК Футбол, Карпаты за то, чтобы зарабатывать деньги. В прошлом году мы и не заработали, и не потратили. На ZIK мы перекрывали расходы на трансляцию рекламой, мы не пропадем. ТК Футбол – единственный, кто предложил определенные условия, но пока они не устраивают Карпаты, хотелось бы увидеть большую сумму.

Хотелось бы увидеть единый пул, который бы помирил всех участников, но я лично понимаю, что это нереально. Здесь две философии. Здесь хоть тресни, но ничего не будет. Если бы Гримм (президент УПЛ, – прим.) глубже вник в ситуацию в украинском футболе, то он бы это понял", – цитирует Ящишина Tribuna.

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УПЛ Карпаты Карпаты Томас Гримм Ростислав Ящишин
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