"Вони всі вболівальники Шахтаря", – Рафаїлов знову розкритикував канали Футбол 1/2

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов різко висловився на адресу каналів Футбол 1/2.

"Нинішній президент УПЛ у своїй тронній промові обіцяв зробити єдиний пул, але тендер не відбувся. Тому учасників Прем'єр-ліги поставили перед фактом. Мовляв, у нас є один бажаючий транслювати ці матчі – це телеканали Футбол, і ми повинні погодитися. Повинні бути солідарні і так далі. Але питання не опрацьоване.

"Є клуби, які готові знятись з чемпіонату", – директор Олександрії Кітаєв прокоментував ситуацію з телепулом

Масу питань задавав і я, і представник Динамо. Більшість представників інших клубів, які були присутні на зборах, нічого не вирішують, тому що їм не доручено це право президентом і, можливо, навіть не розуміють про що мова, проте голосують.

Була озвучена смішна сума, яка з'явилася невідомо звідки. Ніхто її не аргументував і ми всі повинні погодитися. Чому? Тому що ми футбольна сім'я. Зоря в результаті цього контракту втрачає 20% від свого бюджету. Хто це компенсує? Крім того, у нас є договір з телеканалом 1+1 і за одностороннє розірвання контракту передбачаються штрафи. Хто їх покриє?

Є Закон про захист інтелектуальної власності. Мені намагалися розповісти, що трансляції належать організаторам спортивних змагань. А хто займається організацією матчу? Федерація? Ні, їй займаються клуби. Якщо хочете інакше, то платіть за поліцію, швидку і так далі. Ми ж, приїдемо за регламентом, зіграємо і відразу ж поїдемо.

Ящишин: На зібранні клубів УПЛ була гостра дискусія щодо телепулу – хтось "зливав" інформацію журналістам

Наша позиція і позиція Динамо дуже жорстка. Причини? Мені не подобається редакторська позиція каналів Футбол, їхня журналістська робота, робота коментаторів теж. Коли дивишся будь-яку гру чемпіонату, то можна помітити, що вони не є безсторонніми. Всі вони вболівальники Шахтаря. Телевізійні передачі, які розповідають про наш чемпіонат, на 90% складаються з розповідей про один клуб.

Я сам уболівальник Шахтаря з дитячих років і пам'ятаю матчі команди на стадіоні Локомотив, коли там ще трибуни не було. Але в кожному місті хочуть знати про свою команду в першу чергу – в Чернігові про Десну, в Ковалівці про Колос і так далі.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

Людей хочуть загнати в платний канал Футбол, щоб вони платили за нього і слухали протягом усього сезону "Слався, рідний Шахтар". Ось що нас не влаштовує. Тому ми проти. Своє право будемо відстоювати аж до судів", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.