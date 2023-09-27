Артем Довбик и Виктор Цыганков третий раз подряд выходят вместе в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Вильяреал – Жирона на "Футбол 24", стартовал в 20:00. Проходами Савио левым краем отвечали гости на регулярные высокие потери возле своей штрафной. Прессинг "желтой субмарины" работал на удивление эффективно именно на фланге Цыганкова. Баэна, Пино, Сорлот и Моралес могли отличиться, но защитники Жироны самоотверженно подчищали в непосредственной близости от своих ворот. Сразу 4 удара Вильяреала заблокировали, тогда как Гассанига выполнил лишь 1 сейв.

Довбик забил третий гол за Жирону – видео результативного удара в матче с Вильяреалом

Форвард сборной Украины пытается комбинировать через короткий пас возле чужой штрафной, а на 18 минуте крадет у Савио момент матча. Довбык опередил бразильца и неудачно пробил с нескольких метров после прострела Янхеля Эрреры. Страж ворот хозяев выбил мяч, попав в голову своему же Капу. Цыганков подхватил, накрутил оппонента, однако другой соперник постелился под удар вингера сборной Украины. Тяжелая игра для команды Мичела, который традиционно выдает весь спектр эмоций у боковой. Заметно не хватает свежести и резкости жиронцам.





"Субмарина" же, наоборот, будто постоянно на шаг впереди, пока дело не доходит до ударов. Цыганков классно подчистил головой, вернувшись в оборону. Виктор провел насыщенную дуэль с Педрасой в первой половине. Несколько раз левый защитник опасно проходил. Экс-динамовец отвечал финтами и острыми прострелами в атаке. А после прохода Савио и рывка на контратаке мог Цыганков и головой забивать – с острого угла не обвел защитника. За свои 10 выстрелов Вильяреал выбил почти 1 ожидаемый гол (0,92), тогда как Жирона уложилась лишь в 4 ударные попытки, вылившиеся в 0,53 xG.

TSYGANKOV! A punt de veure porteria la rematada de cap del '8' gironí després d'una gran acció de Savinho!#VillarrealGirona | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/B098Ioax27 — Girona FC (@GironaFC) September 27, 2023

В начале второго тайма судья назначил пенальти за фол Ивана Мартина против Этьена Капу. Эпизод с медленным проходом француза тянулся так долго, будто это словмоушн, но соперник все равно не успел поставить ногу без фола. Дани Парехо не без проблем реализовал 11-метровый. Гассанига угадал, однако снаряд прошмыгнул мимо его подмышки. Мичел тут же подготовил двойную замену. Коуту вместо Мартинеса на правый край обороны. Порту, который ранее трижды подряд менял Цыганкова, на этот раз дал передохнуть Мартину.

Жирона ответила усилиями украинцев. Это были такие себе 60 секунд огня Довбыка. Цыганков классно обыграл соперника на правом фланге и подал, Артем из пределов вратарской расстреливал – голкипер успел парировать обеими руками. Почти сразу же острый угловой. Довбык головой слабо пробивает после подачи земляка, но сам же играет на подборе. Это уже было максимально близко! А вот третий подряд удар экс-нападающего СК Днепр-1 стал наконец-то результативным. Савио идеально подал с левого фланга, Довбык замкнул дальнюю штангу.

Бывший защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия забивает дебютный гол за Жирону после розыгрыша углового. Цыганков покатил, отдав предассист на Алейша Гарсию, Педраса застрял и позволил избежать офсайда. Символично, что гол экс-центрбека Барселоны подвинул именно "сине-гранатовых" с первого места. Цыганков обокрал голкипера после опрометчивого паса назад, но мяч отскочил в сторону. Виктор разыграл с Алейшем Гарсией угловой, тот с левого фланга закрутил в перекладину.

Стуани заменил Довбыка и взялся портить момент за моментом. Сперва опередил голкипера, но метров с 30 недокрутил в пустые ворота. Затем запорол красоту от Цыганкова, который на коротком клочке блестяще накрутил соперников и выдал разрезной пас. А дальше с лету пробил в штангу. Украинский вингер создал уже с 5 добротных моментов партнерам на 0,42 ожидаемого ассиста, но каким-то чудом остается без голевого паса. Жирона набрала 19 очков и обскакала Реал Мадрид (18) с Барселоной (17) на вершине Ла Лиги.

Уже на выходных Довбыка (3 гола плюс 2 ассиста за первые 7 матчей в топ-чемпионате!), Цыганкова (чудом лишь 1+1) и компанию проэкзаменует главный преследователь. Матч Жирона – Реал состоится в субботу, 30 сентября, в 19:30. Команда Мичела, к слову, стала 4 представителем Каталонии, возглавившим таблицу Примеры, после Барселоны (была лидером всего 804 тура), Эспаньола (60) и Сабаделя (2).

Реал победил Лас-Пальмас в матче-возвращении Винисиуса, Атлетик в меньшинстве разделил очки с Хетафе