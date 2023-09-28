В седьмом туре мадридцы одолели Лас Пальмас (2:0). Защитник "сливочных" Антонио Рюдигер покидал поле прихрамывая. Были опасения, что немец повредил колено.

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Как информирует Мельчера Руис, медицинские тесты показали, что у защитника Реала не выявлено серьезного повреждения. Рюдигер сможет сыграть против Жироны в следующем туре Ла Лиги. Впрочем, кадровые проблемы у Карло Анчелотти все же есть. В лазарете остаются Куртуа, Милитао и Гюлер, а степень травмы Дэвида Алабы еще придется оценить.

Напомним, что Реал в субботу, 30 сентября, сыграет против Жироны, за которую выступают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

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