Болельщик Бока Хуниорс покончил с собой после поражения клуба в финале Кубка Либертадорес против Флуминенсе (1:2 в дополнительное время). Об этом пишет Marca со ссылкой на Crónica TV.

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По информации источника, суицид совершил 23-летний Марсело Моралес, работавший полицейским в Буэнос-Айресе. Фанат не выдержал горечи поражения любимого клуба – его бездыханное тело обнаружила мама.

"Когда Бока проигрывала, ему было плохо, он скучал, он был зол. Он говорил, что Бока – это самая лучшая вещь.

Бока – это мусор. Они убили его. Сейчас его нет у меня, и нет игрока, который выразил бы мне свои соболезнования.

Я не думала, что мой сын достигнет предела самоубийства. Несколько недель назад он сказал отцу: "Если Бока не выиграет 4 ноября, я убью себя". Мы думали, что он шутит. Пусть молодые люди будут осознаны, пусть ваши семьи задумаются", – сказала мама парня.

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