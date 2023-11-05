Флуминенсе оказался сильнее Бока Хуниорс в решающем поединке за Кубок Либертадорес. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Кубок Либертадорес 2023, финал

Бока Хуниорс – Флуминенсе – 1:2

Голы: Адвинкула, 72 –Кано, 36, Кенеди, 99

Удаления: Фабра, 114 – Кенеди, 102

В битве за самый престижный трофей Южной Америки сошлись именитая Бока Хуниорс (Кавани и Серхио Ромеро в старте) и Флуминенсе (Марсело, Фелипе Мело и Гансо). Бразильцы повели в счете на 36 минуте – Герман Кано пробил точно в нижний угол после зрячего паса Кено с правого фланга.

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Бока Хуниорс сумела отыграть в середине второго тайма – забил Луис Адвинкула, который выступал за Таврию с 2012 по 2013 годы. Перуанец сместился с правого фланга и пробил – вратарь не смог ничего поделать с ударом в дальний нижний угол.

Игра перешла в овертайм, где Флуминенсе оказался сильнее. Шикарную комбинацию бразильцев мощным ударом из пределов штрафной завершил Кеннеди. За эмоциональное празднование он получил вторую желтую, но Фабра довольно быстро выровнял составы, получив прямую красную.

FLUMINENSE TAKE THE LEAD IN THE COPA LIBERTADORES FINAL!!!



MARCELO COULD BE WINNING ANOTHER TROPHY!!! pic.twitter.com/paF3pUwP0Y — Noodle Vini (@vini_ball) November 4, 2023

GOLAÇO DO BOCA JUNIORS pic.twitter.com/l6C5awQref — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 4, 2023