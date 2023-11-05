Флуминенсе стал обладателем Кубка Либертадорес-2023, в финале одолев Бока Хуниорс – не помог шедевр экс-игрока Таврии
Флуминенсе оказался сильнее Бока Хуниорс в решающем поединке за Кубок Либертадорес. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Кубок Либертадорес 2023, финал
Бока Хуниорс – Флуминенсе – 1:2
Голы: Адвинкула, 72 –Кано, 36, Кенеди, 99
Удаления: Фабра, 114 – Кенеди, 102
В битве за самый престижный трофей Южной Америки сошлись именитая Бока Хуниорс (Кавани и Серхио Ромеро в старте) и Флуминенсе (Марсело, Фелипе Мело и Гансо). Бразильцы повели в счете на 36 минуте – Герман Кано пробил точно в нижний угол после зрячего паса Кено с правого фланга.
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Бока Хуниорс сумела отыграть в середине второго тайма – забил Луис Адвинкула, который выступал за Таврию с 2012 по 2013 годы. Перуанец сместился с правого фланга и пробил – вратарь не смог ничего поделать с ударом в дальний нижний угол.
Игра перешла в овертайм, где Флуминенсе оказался сильнее. Шикарную комбинацию бразильцев мощным ударом из пределов штрафной завершил Кеннеди. За эмоциональное празднование он получил вторую желтую, но Фабра довольно быстро выровнял составы, получив прямую красную.