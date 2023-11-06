Вболівальник Бока Хуніорс наклав на себе руки після поразки клубу у фіналі Кубка Лібертадорес проти Флуміненсе (1:2 у додатковий час). Про це пише Marca з посиланням на Crónica TV.

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За інформацією джерела, суїцид вчинив 23-річний Марсело Моралес, який працював полісменом у Буенос-Айресі. Фанат не витримав гіркоти поразки улюбленого клубу – його бездиханне тіло знайшла мама.

"Коли Бока програвала, йому було погано, він сумував, він був злий. Він казав, що Бока – це найкраща річ.

Бока – це сміття. Вони вбили його. Зараз його немає у мене, і немає гравця, який би висловив мені свої співчуття.

Я не думала, що мій син досягне межі самогубства. Кілька тижнів тому він сказав батькові: "Якщо Бока не виграє 4 листопада, я вб’ю себе". Ми думали, що він жартує. Нехай молоді люди будуть свідомі, нехай ваші сім’ї задумаються", – сказала мама хлопця.

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